Pérdida de trabajo e ingresos, preocupación principal ante Covid-19

Ciudad de México. Casi siete de cada 10 hogares capitalinos con hijos menores de 17 años han visto reducidos sus ingresos a causa de la emergencia sanitaria, mientras 38 por ciento de los jefes de familia perdieron su empleo, señala la Encuesta Covid-19 Ciudad de México, realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social (Evalúa) local y la Universidad Iberoamericana (Uia).

El documento, cuyos resultados se presentaron ayer, resalta que tres de cada 10 habitantes de la capital tienen “síntomas severos” de ansiedad, esto por las afectaciones económicas y el desarrollo de la pandemia, señaló Graciela Teruel, investigadora de la Uia , quien informó que el ejercicio se realizó vía telefónica en mil 917 hogares de las 16 alcaldías, “ por lo que sus resultados son representativos de lo que ocurre en la ciudad”.

La encuesta destaca que 66 por ciento de los entrevistados dijo tener una preocupación alta de contagiarse de coronavirus; de allí que 88 por ciento afirmara que usa el cubrebocas cuando sale de casa, artículo al que 59 por ciento consideró muy efectivo para prevenir el contagio.

En 7 por ciento de los hogares, se reportó que alguno de sus ocupantes presentó síntomas relacionados con el Covid-19, de los cuales 85 por ciento se mantuvieron aislados mientras el resto indicó que salió para trabajar.

La mitad de quienes presentaron síntomas utilizó los canales de atención del gobierno de la ciudad (Locatel, SMS 51515) de los cuales 74 por ciento manifestó estar muy satisfecho o satisfecho del servicio.

En materia económica, la encuesta destaca que los más afectados en cuanto a la reducción de ingresos y pérdida de empleos son quienes laboran en el sector informal, así como a los hogares en los que hay menores de edad.

Asimismo, en uno de cada 10 casas se reportó una inseguridad nutricional severa, es decir, que no tienen la cantidad de comida suficiente; otro 15 por ciento indicó que sus alimentos no son de buena calidad y 38 por ciento dijo tener preocupación de no tener acceso a alimentos.

En cuanto a educación, la encuesta señala que en 9 de cada 10 hogares con menores de edad ellos continuaron con sus estudios a distancia, 64 por ciento por medio de Internet, 44 por televisión y 22 por ciento utilizó un teléfono celular.

En la presentación participó la directora de Evalúa, Araceli Damián González, quien resaltó que la ciudad es la primera y única entidad del país en tener datos propios de las afectaciones de la pandemia en la población, los cuales servirán para consolidar y profundizar la política social del gobierno capitalino.

Por su parte, la jefa de Política Social del Unicef, Catalina Gómez, resaltó la importancia de los programas sociales del gobierno local, al señalar que con base en los resultados de la encuesta llegaron a quienes más lo necesitan, como es el caso de Mi Beca Para Empezar, aunque dijo que estos apoyos se pueden extender a mujeres embarazadas y familias con hijos que aún no están edad escolar.