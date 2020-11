Tlalpan inicia el festejo cultural de Día de Muertos

Ciudad de México. Al dar hoy el banderazo de salida a los festejos del Día de Muertos 2020, desde la explanada principal la Alcaldía Tlalpan, la Doctora Patricia Aceves Pastrana, alcaldesa de esta demarcación, se congratuló de que las tradiciones de los mexicanos sean ampliamente reconocidas en el extranjero, lo cual nos llena de orgullo, celebraciones que por la pandemia no podrán realizarse como de costumbre, pero eso no quiere decir que tengamos que renunciar a nuestras tradiciones, sino que –por el contrario- con la creatividad que nos caracteriza a todos, siempre sacamos lo mejor de nuestras alegrías, tristezas y, en este caso, a las emergencias por la pandemia.

En el marco de Mictlalpan II Festival por el Día de Muertos y de la Campaña De gente sin cubrebocas y tragones están llenos los panteones, primera en su tipo en la CDMX, la Doctora Aceves Pastrana manifestó que hoy iniciamos esta campaña para concientizar a la ciudadanía de que tiene que cuidarse, porque el Covid-19 está presente y tenemos que respetarlo. “Es necesario que tengamos una celebración diferente, porque no podemos estar en los panteones o en las ferias, no podemos hacer como si nada ocurriera”, añadió, porque como bien lo señala el lema de esta campaña, “y no queremos que esto suceda”.

Asimismo, agradeció a todo el personal de Cultura que se preocupa por mantener viva la chispa de la vida, de la alegría, del orgullo y del reconocimiento a nuestras tradiciones.

Por su parte, el Director Ejecutivo de Derechos Culturales y Educativos de la Alcaldía, Roberto Perea Cortés, enfatizó que la idea central del evento es combinar la riqueza de nuestra cultura con la celebración del pueblo mexicano sobre el culto a la muerte que es muy reconocido en el mundo. Y, por tanto, no queremos dejarlo pasar desapercibido, sino todo lo contrario, utilizar estos elementos de la cultura mexicana para prevenir a la gente que se siga cuidando.

En la ceremonia de arranque se llenó la explanada con caracterizaciones de catrinas, fridas, lloronas y de las vestimentas tradicionales de danzantes aztecas que dieron un gran colorido al evento. Había personajes caracterizados con pancartas en las que se leía: “El coronavirus no es como lo pintan… Es peor!!! No hagas fiestas”, “El buen entendedor, cero fiestas”, “El hombre pone, Dios dispone, llega el coronavirus y todo lo descompone”, “El que por su gusto muere…Es que no usó cubrebocas”, entre otras.

Al término de la ceremonia dio inicio un recorrido personas caracterizadas de catrinas, fridas y lloronas por las principales calles del centro de Tlalpan, cuyos recorridos se harán a partir de hoy viernes 30 de octubre hasta el lunes 1 de noviembre por diversas colonias, barrios y pueblos originarios de la demarcación, entre las 10:00 y las 18:00 horas.

De acuerdo con el programa, hoy a las 18:00 horas será inaugurada la exposición Olvidarte nunca que reúne en el Museo de Historia de Tlalpan y la Galería de Casa Frissac, la obra de más de 50 artistas plásticos como esculturas del Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y obras de Alberto Castro Leñero, Eloy Tarcisio, Octavio Gómez, Froylán Ruíz, Uco Cuenca, Maribel Avilés, Claire Becker, Rubén Maya, Oscar Bachtold, Ernesto Leonides, entre muchos más, para recordar a los seres queridos que se han adelantado.

A las 19:00 horas será el momento de acudir al Autocinema Villa Olímpica a disfrutar de un escalofriante viernes juvenil, el 30 de octubre, con la película Hasta el viento tiene miedo (1968), del Director Carlos Enrique Taboada. El 31 de octubre en sábado familiar se presentará la película Macario (1959), del Director Roberto Gavaldón; y el 1 de noviembre en domingo infantil se proyectará Día de muertos (2016), del Director Carlos Gutiérrez Medrano.

El Domingo 1 de noviembre, a las 18:00 horas, se presentará un evento Livestreaming con la obra dancística y no hay modo… no hay forma de decirlo, con duración de 15 minutos por la Compañía de Danza Contemporánea Barro Rojo.

A las 18:15 horas, entrevista con Aarón Cadena sobre la historia de los perros xoloitzcuintle y el Día de Muertos. A las 18:40 horas, lectura del texto: Virus por Jorge Carrillo Suárez. Y a las 18:45 horas tendremos un performance video danza Xoloitzcuintle, con la participación de Lía Viridiana, Judith Camacho, Juan Pablo de la Peña y Víctor Rodríguez, entre otros.