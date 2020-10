Sheinbaum: se evalúan restricciones, pero no pasaremos a semáforo rojo

Entonces, no pensamos pasar a semáforo rojo y estamos evaluando si tomamos medidas de mayor restricción mañana y si no, si sigue aumentando (el número de hospitalizaciones), ya tendríamos que hacerlo a partir de la próxima semana.

Viernes 30 de octubre de 2020. La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que en la Ciudad de México no habrá toques de queda ni multas a la población por no acatar las medidas de seguridad sanitaria como ocurre en otras partes del mundo, pero advirtió que se evalúan nuevas medidas y restricciones de horarios en algunas actividades, al registrarse un incremento de hospitalizaciones por Covid-19 durante esta semana.

