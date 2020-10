Semáforo naranja con alerta en CDMX

Ciudad de México. La Ciudad de México no está en el nivel para regresar al semáforo rojo debido a que el aumento en el número de hospitalizaciones se estabilizó en los tres días anteriores, pero tampoco tiene las condiciones para abrir nuevas actividades y se mantiene en color naranja con alerta.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, precisó que se ubica en 40 por ciento debajo del punto máximo de hospitalizaciones que se registró el pasado 21 de mayo, cuando hubo 4 mil 575 camas ocupadas.

Respecto al inicio del semáforo naranja a principios de julio, hay mil 53 hospitalizados menos a la fecha, con seis de cada 10 camas disponibles para la atención de pacientes, pero estamos en alerta y estamos llamando a toda la ciudadanía a mantener de manera muy importante todas las medidas de seguridad sanitaria .

Anunció que se van a intensificar las visitas de verificación en locales que ocupan bares, antros, cantinas y billares en los que se mantiene prohibida su operación, pero que han comenzado a abrir sin ninguna autorización.

También hizo un llamado a la población para que no realicen reuniones con más de 10 personas. No estamos hablando ni de conferencias de prensa ni de algún evento al aire libre oficial; estamos hablando de las fiestas, de las reuniones familiares que hemos visto se están incrementando; ¿por qué en particular esto?, porque es justamente donde deja de usarse el cubrebocas y se disminuyen las medidas de sana distancia .

Recordó que siguen sin permitirse conciertos ni actos masivos, la apertura de baños públicos, así como eventos deportivos, sociales, convenciones y congresos, tampoco están permitidos los festejos patronales, las verbenas, romerías ni ferias en colonias, pueblos y barrios. Lo que sí está permitido son los juegos mecánicos al aire libre en parques de diversiones con estrictas medidas sanitarias .

Advirtió que aun cuando se tiene la gran ventaja de que ya hay suficiente número de ventiladores, camas y personal médico por si hubiera un brote de Covid, si crece el número de hospitalizados se aplicarían restricciones de horarios en restaurantes, establecimientos mercantiles y centros comerciales.

La mandataria señaló que se va a fortalecer la campaña para evitar fiestas y que se mantengan las medidas preventivas, se incrementará el número de pruebas para la detección del virus y aislar los casos que resulten positivos, pues si se ha logrado la estabilización de hospitalizaciones en los últimos días se debe al trabajo territorial que se ha realizado y a la cooperación de los ciudadanos.