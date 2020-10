Deslinda Sheinbaum a su administración del cateo en Calero 7

Ciudad de México. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, deslindó a su administración del cateo realizado la noche del miércoles en un domicilio de la colonia San Ángel Inn, en Álvaro Obregón.

Es un asunto federal , precisó la titular del Ejecutivo local al ser interrogada respecto del operativo realizado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).

La acción policiaca se realizó en un inmueble ubicado en la calle Calero número 7, propiedad de una persona identificada como Carlos Jiménez Rodríguez, y presuntamente en el lugar buscaban armas, sin que hallaran indicios.

El cateo se prolongó más de cuatro horas en el domicilio de Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Serna, ex secretario particular del ex jefe de Gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, sin que el inmueble fuera asegurado.

El abogado de Luis Serna, Esteban Arcos, dijo desconocer el motivo del cateo que realizaron los agentes federales adscritos a la delegación metropolitana de la FGR ubicada en Miguel Hidalgo; sin embargo, adelantó que prepara la acción jurídica a seguir, la cual se dará a conocer la próxima semana en un pronunciamiento de la familia Serna.