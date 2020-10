Pide Congreso local a Semovi reforzar sanidad en transporte público

Ciudad de México. Ante las quejas que usuarios del transporte público concesionado (micros, combis, autobuses y otros) han externado en las redes sociales por la falta de atención a las medidas sanitarias en éstas unidades, tanto por parte del público como por los propios conductores, el Congreso de la Ciudad de México pidió al Secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, reforzar la supervisión y vigilancia para que choferes y pasajeros mantengan las medidas sanitarias con el objetivo de evitar la propagación del Covid-19 durante la temporada de influenza.

Mediante un punto de acuerdo advierten que abordó de este transporte no se sigue rigurosamente el uso de cubreboca, “lo que evidentemente es un riesgo latente para los usuarios que utilizan este medio de transporte”.

Un sector importante de la población ha continuado con sus labores cotidianas por necesidad, “no han podido resguardarse durante la cuarentena y sigue acudiendo a sus centros de trabajo de forma habitual, por lo que el transporte público se vuelve un foco de infección importante”, señalo, el diputado, José Martín Padilla Sánchez, promoverte del punto de acuerdo.

“Frente a este panorama, el gobierno de la Ciudad de México ha tratado el problema con una estrategia sólida y sin violentar los derechos ni la vida democrática de nuestra Ciudad, como sí ha ocurrido en otros estados del país”, dijo.

Afirmó que “las medidas sanitarias se sustentaron en la confianza hacia las personas, que ejercen su libertad individual de forma responsable sin acciones coercitivas ni multas y eso ha permitido el cumplimiento de las medidas emprendidas por el gobierno capitalino”.

Padilla Sánchez reconoció que, a pesar de la estrategia implementada por las autoridades locales y federales, la pandemia sigue afectando a cientos de familias, apareciendo a diario nuevos casos de contagio y desafortunadamente los decesos no han parado.

“Se requiere de la participación de todas las dependencias gubernamentales, instituciones públicas y privadas, así como la participación de la ciudadanía para continuar con las medidas sanitarias como el aislamiento físico, la sana distancia, el uso de cubre-bocas, y la utilización de gel antibacterial”, estableció.

Aunque se han señalado los avances en la efectividad de la vacuna contra el COVID-19, el legislador consideró que actualmente no se cuenta con ella y por lo tanto el riesgo persiste; “así que no se debe bajar la guardia contra el virus y por el contrario se deben de reforzar las medidas en particular ante la temporada de influenza y así coadyuvar para que no se aumenten los contagios de manera acelerada”, subrayó.

Finalmente, recordó que el pasado 16 de marzo el gobierno de la Ciudad de México anunció seis medidas que se implementarían en la Ciudad, entre ellas se encontraban el fortalecimiento en las medidas de higiene y limpieza en el transporte público como el Metro, el Metrobús, Autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), el Tren Ligero y las unidades de Trolebús del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), así como el transporte concesionado.