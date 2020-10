Vinculan a proceso a funcionario de la administración de Mancera

Ciudad de México. Un juez de control vinculó a proceso al ex director general de Construcción de Obra Civil de la Secretaría de Obras y Servicios en la pasada administración, Jorge Eduardo Herrera González, por el delito de ejercicio ilegal de atribuciones y facultades, por el otorgamiento de contratos por más de 16 millones de pesos a dos empresas, en diciembre de 2017.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que, en la continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, aportó datos de pruebas.

Con ello, el juzgador le ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que cumplirá en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte durante el mes y medio de plazo que fijó para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la indagatoria, el ex funcionario participó en la contratación indebida de las empresas REM Ingeniería Ecológica S. A. de C. V. y Constructora Vallento S. A. de C. V. para la demolición de edificios afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Además el colaborador del ex comisionado de Reconstrucción, Édgar Tungüi, quien es buscado por Interpol en 195 países, es señalado por el pago de sobreprecio para dicha tarea, que significó una erogación de 12 millones 151 mil 339.21 pesos para la empresa REM.

Dicha firma, encargada también de la reconstrucción de dos edificios en el Multifamiliar Tlalpan, fue contrata para la demolición de dos inmuebles en la calle de Escocia 29, colonia Parque San Andrés, en Coyoacán.

Mientras, el contrato con Vallento fue por 3 millones 869 mil 996.90 pesos, para llevar a cabo la demolición de un inmueble ubicado en en Concepción Beistegui 1503, colonia Narvarte, en Benito Juárez.

Policías de investigación ubicaron al hoy imputado en el municipio de Corregidora, estado de Querétaro, por lo que solicitaron la colaboración de autoridades de la Fiscalía General estatal, para cumplimentar la orden de aprehensión girada en su contra, el pasado miércoles.

En el otorgamiento de los contratos, por 16 millones 21 mil 336.10 pesos, participó también Enrique Takahashi Villanueva, ex director de Licitaciones de Obras Públicas, quien se encuentra preso, y Gerardo Báez Pineda, ex director general de Construcción de Obras para el Transporte, ambos de la Secretaría de Obras y Servicios.

La FGJCDMX reiteró su compromiso en contra de la corrupción y la impunidad, por lo que será implacable para buscar sanciones en contra de aquellas o aquellos servidores o ex servidores públicos que hayan incurrido en cualquier conducta ilícita, por lo que continúan las investigaciones en diversas áreas de la administración pública.