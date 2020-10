Alza “explosiva” de mantas publicitarias

Ciudad de México. En lo que va de la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 ha habido una explosión de mantas y anuncios publicitarios envolventes en edificios de la Ciudad de México, pero principalmente en las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez, a pesar de que se encuentran prohibidos por representar un riesgo.

En entrevista, Jorge Carlos Negrete, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano, explicó que las mantas publicitarias sólo se permiten en los muros ciegos de los inmuebles, es decir, donde no hay ventanas, pero cumpliendo con ciertos requisitos, entre ellos el de no cubrir más allá de las dos terceras partes del muro, pero sobre todo, contar con una licencia, lo que no ocurre en este caso.

Antes de la pandemia se habían identificado alrededor de 300 mantas publicitarias, pero a la fecha se han duplicado y deben estar colocadas, por lo menos, 600 en edificios colindantes a vialidades como Periférico y Viaducto, así como en colonias de alcaldías céntricas de la ciudad, refirió.