Claudia Sheinbaum: no hacemos pactos criminales con nadie

De gira por Álvaro Obregón, la mandataria capitalina refrendó que las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia indicarán si el alcalde de Cuajimalpa Adrián Rubalcava tenía conocimiento de que los dos sfuncionarios adscritos a esa alcaldía –detenidos en un operativo conjunto de autoridades locales en coordinación con la Secretaría de Marina– eran operadores logísticos y financieros de Lenin Canchola, por lo que presuntamente utilizaban vehículos oficiales para el traslado de armas, estupefacientes y familiares del cabecilla de ese grupo delictivo.

En la colonia Cove, tras supervisar la puesta en marcha del centro regional de monitoreo de sectores para el abastecimiento de agua, Sheinbaum señaló que el nombramiento de servidores públicos no pasa por exámenes de confianza al no tratarse de temas relacionados con la seguridad, por lo que son responsabilidad de quien está al frente de la institución .

Quienes hasta el viernes eran funcionarios de Cuajimalpa, Flor Leticia Vázquez Juárez, jefa de la Unidad Departamental de Vía Pública, y Marcos Posadas Moreno, director de Conservación Ecológica, fueron aprehendidos al ser probables integrantes de un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, extorsión y secuestro en esa zona, además de Álvaro Obregón.

Por su parte, la alcaldesa de esta demarcación, Layda Sansores, comentó que antes de ocupar el cargo integrantes del grupo delictivo de Lenin Canchola intentaron acercarse para que se les permitiera seguir con sus actividades.

No estamos para encubrir a nadie, no tenemos pactos con nadie; al principio quisieron acercarse para llevar el mismo sistema: nosotros no los tocamos y podemos hacerles el trabajo que gustan. No pactamos con delincuentes y esa es la línea, lo que cueste , señaló Sansores.

Indicó que se realizó la denuncia ante las autoridades, las cuales efectúan una investigación cuidadosa, porque no se han dado golpes nada más por ocurrencia, se lleva una investigación paso a paso y por eso han sido tan exitosas; hoy se ve el trabajo del gobierno de la ciudad, del gobierno de México con la Secretaría de Marina en un gran equipo .

Agregó que el jefe de la policía capitalina Omar García Harfuch tiene información de lo que ocurre en Álvaro Obregón, luego de que uno de los dos inmuebles cateados vinculados con los funcionarios detenidos se ubica en la colonia Las Águilas, donde fueron hallados dos hombres secuestrados.