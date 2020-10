Retiran estatua de Colón de Reforma para "restaurarla"

Ciudad de México. El complejo escultórico de Cristóbal Colón, ubicado en Paseo de la Reforma, colonia Tabacalera, fue retirado esta madrugada para su restauración, informó la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que ahora que fue sometido a restauración vale la pena realizar una reflexión de historiadores y de la ciudadanía sobre lo que significa 200 años del México Independiente y de la historia.

" No creo que ni siquiera la Jefa de Gobierno tenga que tomar esa decisión sola, sino que se abra una reflexión aprovechando esta invitación que nos hace el Presidente a esta reflexión el próximo año, de lo que significa 200 años del México independiente, el perdón que también se tiene planeado, que lo mencionó en su conferencia matutina, y todo lo que esto significa en términos de la reflexión en la historia de nuestros pueblos originarios, de nuestra patria, de las migraciones, y sobre todo el rescate, esta idea de que hasta que no llegó los españoles todo lo demás era barbarie, cuando la civilizaciones prehispánicas tienen una riqueza enorme, que no se nos olvide que los mayas fueron los inventores del cero", explicó.

Precisó que "desde hace tiempo se había pensado la restauración del complejo escultórico de Colón y a lo mejor valdría ahora que se está restaurando y todo, pues una reflexión colectiva, de qué representa".

Recordó que en 2021 son los 700 años de la fundación lunar de Tenochtitlán, 500 años de la conquista, 200 años del México independiente que es una oportunidad para la reflexión.

"Esta visión que todos aprendimos del descubrimiento de América, como si América no existiera antes de que llegara Colón", señaló.

Además de la reflexión del nombre de la calle Puente de Alvarado: " cuando Alvarado fue uno de los principales, cómo lo podemos decir, quien generó, pues esta terrible masacre a los Mexicas en el Templo Mayor. Entonces, vale la pena hacia el próximo año, pues esta reflexión, yo creo, de historiadores, de ciudadanía, de todos, frente al próximo año".

La restauración de Colón se realizará con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Centro Nacional Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam), la estatua será objeto de análisis y restauración dentro del proceso de atención al patrimonio escultórico del Paseo de la Reforma.

Desde hace más de un año el complejo resultó con daños por las pintas que realizaron colectivos de mujeres en diferentes manifestaciones.