Detienen a otro ex funcionario del gobierno de Mancera

Ciudad de México. Jorge Eduardo "N", ex director general de Construcción de Obra Civil en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México en la pasada administración, fue detenido por elementos del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) de la Fiscalía General de Justicia local.

Autoridades capitalinas confirmaron su aprehensión al ser considerado como presunto responsable en supuesta contratación indebida de empresas privadas y pago de sobreprecio, para la demolición de edificios afectados por el sismo de 2017.

El ex funcionario participó como colaborador de Édgar Tungüí Rodríguez, Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, quien fue nombrado por el ex Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Jorge Eduardo N es investigado en el expediente por el delito de Ejercicio Ilegal de Atribuciones y Facultades, junto con otros dos funcionarios, quienes otorgaron contratos por 12 millones 151 mil 339.21 pesos y 3 millones 869 mil 996.90 pesos, a las empresas (REM) Ingeniería Ecológica S.A. de C.V. y a la Constructora Vallento S.A. de C.V, respectivamente

Trabajos de inteligencia y de gabinete ubicaron a Jorge Eduardo N en el Municipio de Corregidora, en el estado de Quéretaro, con lo que en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del estado de Querétaro, ayer fue se logró su detención.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente para que se defina su situación jurídica.

La detención de Jorge Eduardo N se realizó en pleno respeto a sus derechos humanos.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo hace algunos meses que la Interpol emitió la ficha roja para buscar en el extranjero a al ex secretario de Obras y Servicios y ex comisionado para la Reconstrucción, Édgar Tungüí Rodríguez, así como al ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Felipe de Jesús Gutiérrez, por el desvió de recursos para la reconstrucción.