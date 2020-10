La próxima semana se conocerá sentencia contra dueña del Rébsamen

Ciudad de México. Con el desistimiento de tres peritos y el testimonio de una víctima indirecta concluyó este miércoles la etapa de desahogo de pruebas contra Mónica García Villegas, dueña y directora del Colegio Rébsamen, cuya sentencia por los delitos de homicidio culposo y responsabilidad de obra se conocerá la próxima semana.

La “maestra ya sabe lo que se avecina”, pues el próximo miércoles se conocerá el fallo definitivo, donde se incluirá la individualización de la pena en cuanto los años de prisión que pretenden imponerle y la eventual reparación integral del daño, dijo su abogado Rosendo Gómez.

Con los alegatos finales, confió, “esperamos lograr algo favorable para la causa, pues no perdemos la esperanza”, aunque todavía quedan dos instancias para apelar la decisión que se tome, siendo la primera el Poder Judicial de la Ciudad de México.

La otra es interponer un amparo directo, que incluso pueda tener una revisión constitucional y llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dada la naturaleza de este asunto, por lo que “la maestra está tranquila”, comentó.

“Le expliqué que la pena que se imponga es necesaria para iniciar la apelación, porque la idea es seguir defendiéndola y obtener su libertad, y no la vea como un tema pesado, sino de oportunidad para ver cuáles son los puntos débiles del Tribunal y combatirlos”, comentó.

Tras el desistimiento de dos peritos en trabajo social y uno en sicología, que no acudieron a la novena audiencia de individualización de pruebas, al no ser localizados por la Fiscalía General de Justicia, donde ya no trabajan, concluyó la etapa de presentación de pruebas.

La última audiencia será el miércoles 14, de las 8:00 a las 14:00 horas, donde la maestra tendrá el derecho de declarar o no, aunque el juez le aclaró que cualquier cosa que diga será en su beneficio o perjuicio, explicó Mario Alberto García, de Ángeles contra la Impunidad.

El representante jurídico de algunas de las 26 víctimas -19 niños y siete adultos- que perdieron la vida al colapsar el colegio, el 19 de septiembre de 2017 señaló que de hacer válido ese derecho, vendrán los alegatos de clausura.

El Ministerio Público, los asesores jurídicos y la defensa darán a conocer sus razonamientos en relación a las pruebas desahogadas al concluir la etapa de pruebas, donde se presentó el esposo de una víctima, que laboraba en intendencia y dio a conocer “los efectos que había sufrido y los gastos que había realizado por su perdida”, comentó.

Así que, el fallo de los jueces por los hechos ocurridos en Rancho Tamboreo número 12, colonia Nueva Oriental, en Tlalpan, se conocerá el próximo miércoles, afirmó el asesor jurídico de algunas de las víctimas, Fernando Castillo.