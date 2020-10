Asume la ciudad nueva clasificación para Covid

Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad de México se ajustará a la metodología anunciada por la Secretaría de Salud federal para dar seguimiento a los casos positivos y a los decesos ocasionados por el Covid-19; sin embargo, mantendrá sus propios indicadores que le permiten saber si empieza a registrarse algún rebrote del virus para tomar decisiones.

Lo que vamos a hacer es publicar las dos metodologías, de tal manera que se tenga continuidad en el informe que se venía dando y además la nueva metodología que presentó ayer (el lunes) el doctor (Hugo) López-Gatell , explicó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Con ello, señaló, se busca que no haya diferencia entre la información que da mi administración con la que proporciona el gobierno federal, y evitar que haya un rompimiento con los datos a los que se les venía dando seguimiento.

Todos los días vemos ingresos hospitalarios, ingresos en urgencias, personas que llegan a hospitales y que se les envía a su casa porque no requieren hospitalización, en fin, hay mucha información que recibimos todos los días .