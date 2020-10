Hernández Gamundi acompaña a Sheinbaum a ceremonia en Tlatelolco

Sábado 3 de octubre de 2020. Al encabezar la ceremonia por la conmemoración del 52 aniversario de la masacre del 2 de octubre de 1968, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum reiteró su compromiso de nunca utilizar a la policía para reprimir en la Ciudad de México, el cual sigue válido porque la obligación de los gobiernos es proteger a las personas.

En el acto efectuado en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, recordó que al llegar a la jefatura de Gobierno lo primero que hice fue decretar la desaparición del cuerpo de granaderos, porque no se puede usar las fuerzas de la policía con el objeto de reprimir .

Afirmó que se construye una fuerza del orden distinta, la cual es una obligación del Estado y de los gobiernos, de proteger a las personas, pero el compromiso que hicimos de nunca utilizarla para reprimir sigue válido y seguiremos construyéndolo durante toda nuestra vida.









Ciudad de México. Con un llamado a la “acción conjunta” para terminar con la impunidad, ayer se llevó a cabo en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco el mitin para conmemorar el 52 aniversario de la matanza del 2 de octubre de 1968, en una jornada que concluyó con una serie de incidentes violentos entre jóvenes con el rostro cubierto y policías, pese al llamado del Comité 68 para evitar este tipo de episodios.



Molestia por vallas

A las 8:35 de la mañana empezó la ceremonia cuando la mandataria izó la Bandera a media asta, en la que participó la escolta y banda de guerra de la Policía Auxiliar capitalina, pero cuando caminó por la Plaza de las Tres Culturas para trasladarse a un costado de la estela con los nombres de algunos de los muertos, no pudo ocultar la molestia que le causó la colocación de vallas metálicas color rojo dispuestas para dividir a los asistentes del presidium.