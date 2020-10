Exige Hernández Gamundi reabrir proceso contra LEA

Ciudad de México. Félix Hernández Gamundi, quien fuera líder del movimiento estudiantil de 1968, exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) retome el proceso contra el ex presidente Luis Echeverría, que está abierto, pero interrumpido por la antigua Procuraduría General de la República , ya que la ley no protege a ex mandatarios, por lo que sí pueden ser sujetos a investigación.

Dijo que el derecho mexicano e internacional reconocen que el delito de genocidio no prescribe, por lo que “no existe limitación ni en el tiempo, ni en el espacio ni en las leyes y procedimientos para perseguir y castigar a los responsables. Luis Echeverría y otros genocidas siguen libres, pero siguen vivos y nosotros reclamamos la acción de la justicia , dijo al acompañar a la jefa de Gobierno en la ceremonia.