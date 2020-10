Pide Sheinbaum reflexionar sobre 'feminismo' de activistas

Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, reprochó la violencia y el lenguaje discriminatorio y clasista utilizado por un grupo de activistas en contra de mujeres policías durante la marcha del lunes pasado por la despenalización del aborto en el país.

Tras presentar un video donde se ve a un grupo de manifestantes agredir físicamente y lanzar insultos a las policías como pinche gata, estás aquí a mi servicio, tu salario no alcanza ni para lavar tu uniforme , la mandataria pidió reflexionar si eso es feminismo o es reivindicable por los grupos de mujeres que defienden los derechos de las mujeres.

¿Esta violencia, particularmente física y de lenguaje clasista, denigrante, discriminatoria, es un lenguaje feminista? , preguntó, y respondió: Para mí no lo es, y me reivindico como feminista, ¿por qué?, porque queremos la igualdad sustantiva de las mujeres , expresó.

Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la #CDMX





Ciudad de México, 28 de septiembre de 2020. En el Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, cientos de mujeres marcharon para exigir la interrupción legal del embarazo en todo el país. En la ciudad de México, aunque las dos movilizaciones que se programaron tenían como destino el Zócalo, fueron encapsuladas por la policía capitalina que sólo les permitió llegar hasta Eje Central Lázaro Cárdenas. Durante los enfrentamientos, 43 mujeres policías y 13 civiles resultaron lesionadas.

Tras las críticas que ha recibido por impedir el paso de la movilización hacia el Zócalo, la mandataria reiteró que el respeto a la libertad de expresión y la libre manifestación es un derecho consagrado en la ciudad, pero, en este caso, se contuvo para evitar una confrontación, por lo que consideró que es importante reflexionar sobre el tema del uso de artefactos peligrosos, así como del lenguaje combinado con violencia.

“Hay algunos grupos de mujeres, (no sé) si son feministas o no, pero (…) se indignaron mucho por algunas cosas que dije, y respeto además que no estemos de acuerdo, (ya que) eso es parte de la democracia, (pero) es muy importante que se manifieste y que se debata”, expuso.