Simpatizo con el feminismo, pero no con las agresiones: Sheinbaum

Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el movimiento feminista merece todo su respeto y simpatía, pero no aceptará actos violentos de ningún tipo, como los cometidos por un grupo de mujeres durante la marcha para exigir la despenalización del aborto en el país.

Yo me reconozco como feminista, (pero con) lo que no estamos de acuerdo es con la violencia, no podemos aceptar la violencia de ningún tipo; siempre vamos a estar del lado de las víctimas, de las mujeres violentadas. Siempre vamos a estar del lado de la justicia , expresó la mandataria.

En ese sentido, aseguró que la puerta de su gobierno siempre estará abierta para dialogar y construir acciones. Todo protocolo se puede mejorar, pero pido, como jefa de Gobierno, que entre todas y todos construyamos la paz en la ciudad; podemos no estar de acuerdo, pero no podemos justificar estos niveles de violencia , expuso.

Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la #CDMX





Ciudad de México, 28 de septiembre de 2020. En el Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, cientos de mujeres marcharon para exigir la interrupción legal del embarazo en todo el país. En la ciudad de México, aunque las dos movilizaciones que se programaron tenían como destino el Zócalo, fueron encapsuladas por la policía capitalina que sólo les permitió llegar hasta Eje Central Lázaro Cárdenas. Durante los enfrentamientos, 43 mujeres policías y 13 civiles resultaron lesionadas.

Señaló que en esta ocasión no sólo hubo daños a mobiliario urbano, sino agresión a personas. Además de 13 civiles, entre ellos adultos mayores, 44 policías mujeres resultaron lesionadas, las cuales sólo portaban extintores para apagar el fuego, que de no haberlos utilizados hubieran sido prendidas , refirió.