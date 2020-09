Sheinbaum: Beyruti, de GINgroup, cobija desmanes feministas

Acotó que todas las mujeres empresarias, o no, tienen el derecho de defender las causas que les parezcan justas, pero “lo que veo es a un grupo que se beneficiaba de actos de corrupción financiando a un movimiento. Lo que hay que preguntarse es ¿por qué? Lo ponemos a consideración de la opinión pública, de la ciudadanía, de los medios de comunicación. Es una casualidad o por qué hay un vínculo directo de apoyo a esta toma de la CNDH”, cuestionó.

Detalló que esta mujer es considerada el brazo derecho del empresario Raúl Beyruti Sánchez, quien estuvo ligado al poder político del país en la pasada administración y tiene por lo menos cinco empresas involucradas en la evasión de impuestos, en las que tiene contratados a ex funcionarios como Javier Treviño Cantú, ex oficial mayor de Hacienda, y Rolando Zubirán Robert, ex director general de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional.

Apuntó que no se trata de desacreditar el movimiento que enarbola causas justas, que como gobierno se deben atender, pero en el caso de la CNDH, buena parte de las víctimas “ya ni están en la toma”.

Postura de la firma

Más tarde, GINgroup rechazó ser patrocinadora de un grupo de personas que se han manifestado de manera violenta, e indicó que Gasca Acevedo participa a título personal en las diversas expresiones de reivindicaciones políticas y sociales, de manera que no cuenta con ninguna representación institucional.

Por esta razón (...) será separada de su cargo, en tanto la empresa procederá a investigar los acontecimientos y a determinar si en efecto ha apoyado de alguna manera cualquier manifestación violenta o contraria a la legalidad , para fijar una postura corporativa.

A su vez, Gasca Acevedo informó en sus redes sociales que dejaba momentáneamente su cargo en GINgroup y deslindó a la empresa de todo señalamiento. Mi trabajo y mi desempeño profesional y mis logros profesionales no tienen nada que ver con mis convicciones como mujer, con mi lucha feminista y empatía a las madres de los desaparecidos .

Dijo que sí es verdad que ha apoyado con víveres al movimiento que ocupa las instalaciones de la CNDH, pero a través de la Red Feminista Nacional.