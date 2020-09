Tema grave, el centro de espías: Sheinbaum

Dijo que si los ex servidores públicos que han sido acusados de cometer actos de corrupción no han sido detenidos es porque se esconden, incluso algunos se encuentran en otros países, lo que, adujo, demuestra su culpabilidad, porque si fueran inocentes ya se habrían presentado ante la justicia.

“Hay órdenes de aprehensión contra varios ex funcionarios públicos y ahí está haciendo su labor la Policía de Investigación –como lo hace frente a cualquier delincuente– para poderlos localizar y hacer que se cumplimente, como dicen los abogados penalistas, la orden de aprehensión”.

En el caso de la Contraloría, añadió, hay varios temas que están por presentarse a la fiscalía de varias áreas de la entonces entrega-recepción que se hizo, pues primero sale la resolución administrativa y después se presenta la denuncia penal.

En ese contexto, confió en que el Congreso apruebe pronto la iniciativa que envió para que no prescriban los delitos relacionados con corrupción. Si alguien robó dinero público, ¿cómo que después de tres años ya no se le persigue?, o sea, la prescripción inicia en el momento que se abre la carpeta de investigación y se cuentan tres, cuatro años, no sé cómo está, pero no puede haber prescripción .