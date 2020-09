Esquilma Vecinos Unidos de San Juan a ancianos con casas del Invi

Desde entonces, señalaron los defraudados, ha sido un ir y venir por el Invi, donde fueron recibidos por el ex director Pedro Sosa, quien se comprometió a resolver su caso, pero tras su salida no habían vuelto a ser atendidos hasta septiembre del año pasado, cuando denunciaron que sus departamentos habían sido invadidos.

Sólo 12 han aceptado

Hubo un operativo y desalojaron a los invasores y aseguraron los departamentos, pero desde el 15 de octubre hemos intentado entablar comunicación con los funcionarios que nos asignaron y no hemos tenido ninguna respuesta , expusieron.

Detallaron que de los 60 departamentos, la organización vendió 40 a 700 mil pesos a personas que no estaban en el padrón, y de los otros, entregaron 12 a los acreditados tras aceptar el pago de los 162 mil pesos adicionales que les exigen.

Ocho familias ya no aceptamos pagar más, no sólo porque no tenemos esa cantidad, sino porque ha sido un abuso, una arbitrariedad. Todos somos adultos mayores que hicimos un sacrificio, pedimos préstamos, hicimos lo que pudimos para tener un patrimonio .

Los afectados pidieron la intervención de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que les sean entregadas las viviendas, las cuales están dispuestos a terminar de pagar, pero conforme a los lineamientos del Invi.