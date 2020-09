Investiga SSC a policías por su implicación en balacera en bar 'El Barquito'

Consideró que las autoridades no creo que sean muy ignorantes de saber que el bar tenía problemas y que no se vayan a querer lavar las manos (los responsables del lugar) de que ellos (los jóvenes) o algo así tenían problemas .

Una mujer cercana a la joven desaparecida comentó que el bar tenía problemas. No es la primera vez, hay infinidad de quejas; ahí van varias (balaceras), hay muertos y los desaparecen. Los vecinos de ahí lo dicen .

Hubo un tiroteo y ¿la policía, dónde estaba? Testigos aseguraron que había elementos en el lugar, ¿por qué no actuaron? No hubo detenciones ni reportes de atención de emergencias, cuando también se activó el número 911 , señalaron las fuentes.

De acuerdo con testigos, sin embargo, algunos de los chavos que se encontraban en la reapertura After Party. Traficantes del Merengue, convocada por El Barquito & RL Records, eran de Tepito y una pelea por drogas o venganza armó los disparos .

Una disputa por narcomenudeo entre grupos rivales de Tepito es una de las líneas de investigación que sigue la FGJ, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Hasta el momento, agregó la mujer cercana a Karla, de la dependencia no tenemos nada, ninguna respuesta concreta, estamos como al principio ; mientras, familiares de la joven denunciaron que no conocen el avance de la investigación.

No obstante, le exigieron una indagatoria a fondo , pues ella no tenía conflictos con ninguna persona, no había sido amenazada ni extorsionada, al igual que Christopher, y la culpa la tuvieron los del bar, sabían en la bronca en la que andaban .

El Congreso capitalino, por su parte, aprobó un exhorto a las alcaldías de Azcapotzalco, Cuauhtémoc e Iztapalapa para reforzar la verificación de establecimientos mercantiles; aunque el diputado perredista Jorge Gaviño consideró que el llamado era limitativo, pues debía ampliarse a la FGJ y autoridades del Gobierno de la Ciudad, lo que fue rechazado por diputados de Morena.