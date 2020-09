Agreden con sustancia química a elemento de la Policía Bancaria

Ciudad de México. El tripulante de una motocicleta agredió a un elemento de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, al arrojarle una sustancia con químicos que le causaron lesiones en el rostro y ojos.



El efectivo de 23 años dijo que iba circulando por la avenida Revolución cuando una motocicleta color negro en la que viajaban dos hombres se le emparejó, y uno de los tripulantes que llevaba un extintor en la mano, le vació el contenido en el rostro y parte del cuerpo, lo que provocó que perdiera la vista temporalmente.



La SSC indicó que el uniformado está asignado a la vigilancia sobre la avenida Revolución y calle Corregidora, colonia Guadalupe Inn, en Alvaro Obregón recibió el auxilio médico y fue estabilizado, por lo que no requirió de traslado hospitalario.



La dependencia no precisó qué tipo de químicos le arrojaron al oficial y al momento no se reporta a ninguna persona detenida.