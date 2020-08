Albergues de la capital acogen a más gente por la pandemia

Ciudad de México. En lo que va de la emergencia sanitaria por el Covid-19, una docena de familias, 16 mujeres y 232 hombres han acudido a los albergues de la Ciudad de México en busca de un lugar para dormir, después de quedarse sin una fuente de ingresos y abandonar la vivienda o cuarto de hotel en el que se alojaban porque ya no podían pagar la renta, señalan datos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) capitalina.

Los comedores públicos también registran un incremento en la demanda de hasta 20 por ciento, afirmó la titular de la dependencia Almudena Ocejo Rojo, quien señaló que en estos meses se han instalado 20 comedores emergentes.

Trabajos emergentes y emigrar al Edomex

Entre las personas que han visto mermados sus ingresos hay quienes optan por limpiar parabrisas, acarrear agua y hacer mandados para ganarse el sustento diario, pues dicen que la pandemia los lanzó a la calle .

Algunos han tenido que dormir en parques o incluso sobre los camellones de vialidades como Paseo de la Reforma, afirmó Luis Enrique Hernández, director de El Caracol, donde se ha visto un incremento aproximado de 10 por ciento de personas.

La organización no gubernamental (ONG) dedicada a la atención de personas en situación de calle ha dado apoyo económico de 2 mil pesos a 20 familias que tuvieron que dejar sus viviendas por falta de ingresos; ese dinero es para el pago de renta por dos meses, principalmente en el estado de México, donde el alquiler es más barato.

Humberto Rivero Enciso, junto con su esposa, tuvo que pernoctar por tres meses en el parque Ramón López Velarde, que se encuentra frente al Centro Médico Siglo XXI, luego de que personal de la alcaldía Cuauhtémoc le quitó su carrito de nieves porque ya no pudo pagar los 270 pesos que le cobraban para dejarlo vender.

Con la pandemia no vendía nada y como no les pude dar su cuota me quitaron mi herramienta de trabajo y ya no hubo dinero para pagar la renta , relató el hombre de 51 años.