Se acusan la inmobiliaria y el Sacmex de la falta de agua en Residencial Ópalo

–¿Entonces, es responsabilidad de la inmobiliaria que quienes compraron departamentos no tengan agua hasta el momento? –se le preguntó.

Mientras, la inmobiliaria y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) responsabilizaron uno al otro de no haber realizado en su momento las obras de infraestructura hidráulica, pese a que el desarrollo cuenta con el dictamen de factibilidad desde 2017.

Zaga, por su lado, manifestó que ante la falta de agua en la colonia se hizo una obra que costó el doble de lo que la ley nos exige, pero ante la negativa de los vecinos, las obras que nos comprometimos a pagar no las ejecutamos nosotros, sino empresas autorizadas por Sacmex .

Señaló que las obras fueron concluidas hace un par de meses, aunque no están cien por ciento liberadas, porque no estaba operando al cien por ciento el organismo .

Ello, añadió, sucederá en los próximos días, pero desde el día uno les hemos surtido por medio de pipas” y su compra fue consensuada. El martes acudieron al desarrollo el gerente técnico y el de verificación de obra del Infonavit para constatar que se cumplió con el sistema de agua pluvial y de riego, y con el registro único de vivienda.

No defraudamos a nadie, estamos dando la cara por los vicios ocultos que detecten los condóminos y contamos con la infraestructura para dotarlos de agua, si no fuera así no tendríamos individualizado su pago ante Sacmex , aclaró.

En tanto, el director del Sacmex dijo que se está haciendo el cierre, entrega-recepción de las obras para hacer la conexión con su número de cuenta para ese predio, por lo que confió que en dos semanas los condóminos cuenten ya con el servicio.