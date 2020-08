Acuden 14 mil 117 personas a kioscos; sólo a 2 mil 325 aplican la prueba

Ciudad de México. Con síntomas de Covid-19, haber tenido contacto con positivos o estar bajo vigilancia médica ante la probabilidad de tener la enfermedad, decenas de capitalinos acudieron a los 70 kioscos de la salud –instalados en las 158 colonias con atención prioritaria de 15 demarcaciones– para aplicarse la prueba de detección del nuevo coronavirus.

La Secretaría de Salud informó que ayer se tomaron 2 mil 325 muestras de 14 mil 117 personas que acudieron para la atención, y se identificó a 904 personas con síntomas de Covid durante la jornada.

En la colonia Miguel Hidalgo, en Tlalpan, no a todos se les tomó la muestra, debido a la falta de credencial de elector o ausencia de síntomas, pese a tener a familiares con sospecha del contagio. Víctor Manuel Ramírez García, de 51 años, convivió con una familia que dio positivo y al notar que el aire le faltaba, acudió a aplicarse la prueba.

El hombre se ha relacionado con amigos y familiares, pero sólo pidió a su madre acudir juntos, quien no presentaba síntomas, por lo que no le tomaron la muestra. Personal médico de los kioscos manifestó que la disposición cambió y ahora se verificará que las personas verdaderamente necesiten el diagnóstico y no como al principio, que a todos se tomaba la muestra .

Guillermo Flores, quien padeció Covid-19 y logró recuperarse, acudió al módulo de salud para aplicarse la vacuna contra el neumococo y evitar una recaída que pudiera afectar aún más su salud.

En la colonia Morelos, concretamente en Tepito, se habilitó un kiosco en el Centro de Salud José María Morelos y Pavón, y no se cumplieron las disposiciones sanitarias, como evitar la venta de comida en la vía pública. Sobre la avenida Ferrocarril de Cintura abrió, como todos los días, el puesto de jugos.