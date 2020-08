Califica Sheinbaum de ignorante de la historia de México a Calderón

Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la colocación del águila juarista en los adornos patrios en los edificios del Zócalo nada tiene que ver con un asunto partidista o con Morena, sino un reconocimiento a la transformación que se vive en el país y a los festejos del Día de la Independencia.

En su videoconferencia, consideró que hay mucha ignorancia del ex presidente Felipe Calderón, quien en redes sociales criticó la imagen y dijo que viola la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales.

El águila juarista es parte de nuestra historia nacional. Yo creo que hay mucha ignorancia del ex presidente, la verdad, con todo respeto. No sé, a lo mejor no ha visto los (actuales) billetes de 20 pesos con la imagen de (Benito) Juárez y el águila juarista o no conoce parte de la historia de México , expresó la mandataria, al señalar que nadie ha dicho nada sobre la colocación de la estatua de Leona Vicario, cuando nunca se había hecho.

Hay molestia