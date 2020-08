Hoteleros de la CDMX buscan recuperar la confianza de los turistas

Ciudad de México. Con el fin de dar mayor confianza a sus clientes, la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México intensificará la difusión de sus protocolos sanitarios, luego de que una encuesta realizada conjuntamente con la Asociación Confianza e Impulso Ciudadano para conocer la intención de viajes de sus clientes, así como los elementos que influirán para visitar la capital en el contexto de la epidemia, revelara que 59 por ciento de los consultados manifestaron su confianza en las medidas de higiene, seguridad y limpieza de los hoteles y restaurantes de la capital, mientras un 41 por ciento dijo que no.

Así lo dio a conocer Alberto Albarrán, director de la asociación, quien señaló que el organismo promueve y difunde las medidas de higiene que realizan los hoteles tanto de compañías independientes como de cadena a través de su página web y sus propios medios y en los casos de los hoteles de tres, dos y una estrellas, la asociación está ayudando a promover y difundir los procesos sanitarios que la autoridad demanda.

En ese sentido, dijo que “todos los hoteles de mamera obligatoria están tomando la temperatura, colocando tapetes sanitizantes, dando cubrebocas y proporcionando información sobre lavado de manos con agua y jabón de manera constante”.

Indicó que en el caso de que se presentara una contingencia están coordinados con la Secretaría de Turismo local y la policía turística “para que el caso de que resultara que cualquier turista llegara a tener un síntoma se activen los protocolos necesarios para prevenir cualquier situación”.

Indicó que la Asociación de Hoteles trabaja con la Agencia Sanitaria de Protección de la Ciudad de México que depende de la Secretaría de Salud local y todos los hoteles de la ciudad que descargan su protocolo cuentan con la información.

El 59 por ciento de los consultados que manifestaron su confianza en las medidas de seguridad y limpieza de los hoteles de la CDMX, consideran que estos servicios cumplen con los protocolos y normas sanitarias, son supervisados por autoridades, para estos establecimientos cuenta el bien estar del cliente, el cuidado de su prestigio, la buena experiencia que pueda tenerse como viajero, la confianza de estos en que cumplen y cuentan con personal capacitado para cumplir protocolos, entre otras.

En tanto el 41 por ciento de los consultados dijo no tener confianza en que cumplan con las normas, consideran que “los lugares de menos de cuatro estrellas no cuidan la seguridad y la higiene, las fonditas o restaurantes baratos no siguen normas, no hay suficiente personal que limpie, son espacios muy concurridos y por tanto difícil de que permanezcan limpios; el personal no limpia bien, el personal no ésta capacitado para cumplir todos los protocolos; hay áreas que no están limpias”.

Además consideran que “no todos cumplen con las medidas necesarias de higiene porque no quieren invertir en mejoras y cuidados y capacitación; es alta la probabilidad de contagio, no están preparados ante una emergencia sanitaria como la que se tiene” y también manifestaron su desconfianza debido a malas experiencias, entre otras.