Investiga la UIF a funcionarios del gobierno anterior

Miércoles 19 de agosto de 2020. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investiga a funcionarios de la anterior administración capitalina por el uso irregular de recursos públicos, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin dar mayores detalles, para no entorpecer las indagatorias, señaló que se reunió con el titular del organismo, Santiago Nieto Castillo, para tratar este tema, aunque dijo que no trataron el caso del ex secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, quien es investigado por el gobierno federal por desvío de recursos.

Hablamos de algunos temas que por la propia investigación de la UIF no podría comentar, pero son temas que tienen que ver con asuntos de uso de recursos irregulares en la administración anterior , explicó la titular del Ejecutivo local en videoconferencia de prensa.