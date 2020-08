Repudian libertad de presunto violador fuera del Reclusorio Oriente

Ciudad de México. Mujeres integrantes de los colectivos Ni una menos México, Ni una Chuy Menos y Resistencia Anarkojurásica se manifiestan en el área de juzgados aledaños al Reclusorio Oriente para exigir justicia por el caso de la niña Judith, quien fue víctima de abuso sexual en 2017.

Antes del inicio de la segunda audiencia del caso, las mujeres, en su mayoría vestidas de negro y con el rostro cubierto, rompieron con palos los vidrios de la caseta de vigilancia del reclusorio, además quemaron chamarras y cojines de las sillas de los uniformados, que se replegaron.

Al momento no hay confrontación con las mujeres que mantienen la protesta en exigencia de justicia.

Erika Martínez, mamá de la niña Judith, dijo que “no voy a parar hasta que este cabrón pague lo que le hizo a mi hija, porque es algo que nunca se va a olvidar y que día a día vivo el sufrimiento que vive mi hija y no voy a parar hasta que nosotros dejemos este sufrimiento y no va a haber ni perdón ni olvido”.

El grupo de mujeres también realizó pintas en el área de ingreso peatonal al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en rechazo de que el “violador” de una menor de edad siga libre.

En la segunda audiencia, que se lleva a cabo, las mujeres desplegaron una gran manta donde denuncian el abuso sexual de la niña identificada con las iniciales RJRM.

Señalaron que, a tres años de la denuncia presentada por su mamá, creadora de la #MuñecaEmpoderada, al presunto culpable no se la ha castigado.

La mujer, recordaron, fue despojada de su domicilio por clamar justicia y ha encontrado en la elaboración de las muñecas una forma de sacar adelante a su familia, pues ha sido víctima del gobierno y del mal manejo de las leyes.

La mamá de la pequeña, que en 2017 tenía siete años, recordó que los hechos ocurrieron cuando iban en una camioneta rumbo a un panteón en Iztapalapa, donde el sujeto identificado como Miguel Ángel Guzmán abuso sexualmente de la niña.

La niña “se soltó de él” y fue a la parte delantera de la camioneta para decirle a Erika su madre lo que había ocurrido, por lo que la mujer paró a una patrulla con policías y pidió el apoyo.

Sin embargo, los uniformados se vieron impedidos para detener al sujeto, pero le dieron acompañamiento y la llevaron a presentar la denuncia ante la agencia del ministerio público, ubicada en Cabeza de Juárez, en Iztapalapa.

Mencionó que el juez decidió que el presunto responsable podía llevar el juicio en libertad, pero dijo que no bajará la guardia hasta que se haga justicia.

“Lo puedo ubicar todavía, él vive en la Gustavo A. Madero, en la colonia Nueva Atzacoalco”, dijo.

Mencionó que su pequeña hija sólo tuvo una terapia de cuatro sesiones, pero que por lanintervención del Observatorio Nacional del Feminicidio lograron un año de sesiones piscológicas para Judith, quien aún no se recupera.