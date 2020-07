Ambulantes proponen lineamientos para reanudar actividad comercial

Ciudad de México. Al grito de !queremos trabajar! dirigentes de 40 organizaciones de comerciantes en la vía pública presentaron a los gobiernos federal y local un documento por medio del cual solicitan adherirse a la Nueva Normalidad mediante 11 lineamientos sanitarios, que según dijeron, se obligan a cumplir.

A las puertas de Palacio Nacional, los dirigentes quienes dijeron representar a más de 40 mil ambulantes, dieron a Abundio Arias, Director de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, un plazo de 72 horas para que se les de una respuesta a su derecho de audiencia.

“Si usted con el debido respeto hoy mañana y pasado, que son 72 horas, lo que se está estableciendo en la presidencia de la Republica no da una respuesta; ¿Qué vamos a hacer? No les extrañe que estemos aquí el lunes a primera hora” le dijo una de las dirigentes.

Poco antes, Diana Sánchez Barrios, dirigente de la organización Pro Diana, afirmó que ya no quieren ser botín de los políticos “y nos permitan trabajar sin corretearnos muy poco tiempo”.

Indicó que necesitan como mínimo cuatro días para que la gente trabaje; “porque de por si no hay trabajo no hay dinero circulando y dos días de trabajo no le alcanzan a la gente para subsistir toda la semana”.

Indicó que también solicitan que paren “los operativos sangrientos en contra del comercio en vía pública”, sector del cual, ya hay una estadística del INEGI que habla de que un millón 300 mil personas ejercen este tipo de comercioen la Ciudad de México.

Entre otros lineamientos proponen que los comerciantes en vía pública deban desinfectar sus manos a menudo y de forma cuidadosa, utilizando desinfectante a base de alcohol al 70 por ciento, especialmente después de manipular material potencialmente contaminado (cajas, bultos, huacales, dinero, entre otros).

Asimismo que las manos deban estar libres de anillos y de cualquier otro adorno, y las uñas cortas y limpias. Asimismo, deban limpiar y desinfectar artículos de uso personal tales como: celulares, cargadores, antes, durante y al término de la jornada de trabajo así como el lavado y desinfección de los espacios que ocupan.