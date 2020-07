Piden comerciantes cumplir con medidas sanitarias en 34 colonias

Ciudad de México. Pequeños comerciantes hicieron un llamado a las comunidades de las 34 colonias que prácticamente regresaran al semáforo epidemiológico rojo en la Ciudad de México para que atiendan las medidas sanitarias que están solicitando las autoridades pues si esto no se lleva a efecto no van a ser solo colonias sino alcaldías completas las que comiencen a regresar al semáforo epidemiológico rojo.

Los negocios más afectados en esas localidades serán pequeñas, papelerías, tiendas de ropa, zapatos, reparación de calzado, pequeños restaurantes, carpinteros, vidrieros, entre otros giros, señaló, el presidente de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) Ciudad de México, Eduardo Daniel Contreras Pérez.

De acuerdo con la comunicación que han tenido con algunas alcaldías “las actividades no esenciales van a permanecer cerradas, mientras que las esenciales como alimentos para llevar van a estar abiertas y el gobierno de la ciudad va a empezar a implementar algunos programas como una segunda ronda de préstamos de 10 mil pesos para estos pequeños comercios solo en estas colonias”, indicó.

“Esperamos que la incidencia de contagio baje lo más pronto posible con las medidas implementadas en estas zonas” dijo el dirigente empresarial quien, agregó, que “es muy complicado para el pequeño comercio dar cumplimiento a los protocolos si el cliente que llega a estos comercios no cumple con las medidas sanitarias y luego el que es sancionado es el pequeño comercio”.

Al respecto externo que “en eso no estamos de acuerdo, creemos que si no se cumplen los protocolos el que debe ser sancionado es el que no los cumple no solo el comercio”.

Insistió en pedir a todos los capitalinos en general que respeten las medidas sanitarias que los pequeños comercios y el comercio en general están aplicando para su reapertura.

“Que si se solicita traer cubrebocas que lo traigan en todo el momento, que se dejen tomar la temperatura, que pasen por los tapetes sanitizantes, porque de lo contrario y por lo que hemos estado hablando con las alcaldías, si esto no se lleva a cabo no van a ser solo colonia sino alcaldías completas que comiencen a regresar al semáforo rojo lo que provocaría una alta posibilidad de que comiencen a cerrar más negocios de los que ya cerraron”.