Gutiérrez de la Torre busca amparo por omisiones en averiguación

El ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, solicitó un amparo ante un juez federal. Reclama a la Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas de la Ciudad de México, “la omisión de no dar tramite a la propuesta de no ejercicio de la acción penal”, en su contra, luego de ser acusado en 2014 de operar una red de prostitución en la sede de ese instituto político, mediante la contratación de edecanes.

En 2015, la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) resolvió no ejercer acción penal contra el ex líder del tricolor en la CDMX. Sin embargo, en mayo del año pasado las autoridades de procuración de justicia local anunciaron que reabrieron las investigaciones contra Gutiérrez de la Torre por el presunto delito de trata de personas.

Lo anterior derivado de un amparo promovido por tres mujeres contra la resolución de no ejercicio de la acción penal. El expediente que se inició en primera instancia en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales, se declinó a la especializada en el delito de Trata de Personas.

Con el recurso de amparo que el priísta tramitó en el juzgado decimocuarto de distrito de amparo en Materia Penal en Ciudad de México, busca conocer si se dio por cumplida la resolución emitida o quedó sin efecto el cierre de la investigación que decretó el no ejercicio de la acción penal en su contra y que forma parte de la averiguación previa FAE/A/T1/52/14-04 Y ACUMULADAS FTP/TP-1/T2/50/14-05, FAE/A/T1/54/14-04, FAE/A/T2/75/14-05, FAE/A/T1/160/14-08, FDTP/TP-1/T1/0001/20-01 T1.

Juez solicita informe justificado del acto reclamado

El juez federal no le concedió la suspensión provisional a Gutiérrez de la Torres, ya que dijo no la solicitó. Sin embargo, pidió a las autoridades responsables un informe justificado de los actos reclamados, de lo contrario se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigentes para la Ciudad de México.

“En el supuesto de que haya ocurrido alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por ocurrir alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización vigente en la Ciudad de México”.

“Se apercibe a la parte quejosa respecto a que, si las autoridades no existen con la denominación indicada en la demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas, salvo prueba en contrario o que se corrija su nomenclatura”, señala la resolución.

El juez se reservó señalar fecha para la celebración de la audiencia constitucional, hasta en tanto existan las condiciones necesarias para continuar con el trámite del caso en la modalidad de juicio en línea y existan los escenarios suficientes para la celebración de la audiencia de ley.