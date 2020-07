Pide industria restaurantera controlar al comercio ambulante

Ciudad de México. En medio de la crisis sanitaria afloró la controversia entre comerciantes establecidos y ambulantes, mientras la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en la Ciudad de México (Canirac-CDMX), pidió a las autoridades capitalinas controlar al comercio ambulante, que “representa una competencia desleal a la que se tolera sin obligarla a acatar las medidas sanitarias a pesar de ser una fuente importante de contagio”.

La dirigente del comercio en vía pública Diana Sánchez Barrios pidió que “no nos carguen el muerto de la elevación de contagios de la pandemia, la ciudadanía es mayormente culpable porque no cumple con las normas de salud y el gobierno no se faja los pantalones”.

Marco Buendía presidente de la Canirac en la Ciudad de México, señaló que la apertura de las plazas comerciales no representará la posibilidad de un repunte en la industria porque primero es la salud y cumplir con el semáforo naranja que establece restricciones en el aforo de comensales a los restaurantes.

Indicó que el sector principalmente las micro y pequeñas empresas restauranteras enfrentan un severo problema para reiniciar sus actividades pues entre otros gastos han tenido que invertir 5 mil pesos en productos para atender las medidas sanitarias en tanto que alrededor de un 10 por ciento de las 56 mil 687 unidades económicas de esta industria en la ciudad ya no pudieron reabrir sus puertas.

Por su parte la dirigente de comerciantes en vía publica, Diana Sánchez Barrios, se deslindó del descuido sanitario en las calles donde se expenden alimentos y otros productos sin ninguna medida sanitaria, al sostener que ellos cumplen con las normas sanitarias que se piden, “en este momento, somos los más interesados en cumplirlas porque con esto cuidamos nuestra fuente de trabajo, a la familia, al comprador y nuestra sobrevivencia económica”.

Sánchez Barrios, dijo, lo anterior luego de encabezar el “primer encuentro virtual de representantes de las y los comerciantes populares” en el que dirigentes de 60 organizaciones de ambulantes, pidieron “que la Jefa de Gobierno reconsidere y nos deje laborar los siete días de la semana de forma escalonada con nuestra gente, nosotros no somos enemigos de Claudia Sheinbaum, al contrario lo que queremos es apoyar pero que no nos maten de hambre”.

Asimismo, se dijo, que “no actúan bajo la sombra del revanchismo pero no seguirán hincados”, asimismo pidió a los gobiernos federal y local que “se quiten esa soberbia y nos dejen ayudarlos no es posible que en estos momentos salgan hordas de policías a reprimirnos. No, a los que hay que educar es a la ciudadanía, a los capitalinos, a los compradores quienes no cumplen con las medidas sanitarias impuestas en este por momento por la pandemia.”