Por ausencia de apoyos cierran 4 mil restaurantes

El presidente de la Canirac-Ciudad de México, Marco Antonio Buendía, afirmó que no hay empresa que aguante un cierre tan largo, cuando tiene encima el pago del alquiler, servicios, sueldos e impuestos, y cuando no hay piso parejo con el ambulantaje .

Ciudad de México. 1 de julio de 2020. Los restaurantes de la Ciudad de México reanudaron sus actividades, las cuales estuvieron restringidas por tres meses, debido a la pandemia de Covid-19. Los establecimientos sólo pueden habilitar el 30 por ciento de su espacio, para evitar las aglomeraciones, y no pueden dar servicio después de las 10 de la noche. Durante el semáforo naranja se deben de tener disponible gel antibacterial y tapetes sanitizantes para los clientes en la entrada de los establecimientos; en tanto, el uso de cubrebocas y caretas es obligatorio para el personal.

El restaurante El Chanclas, ubicado en Polanco, colocó una manta donde se lee: Este negocio, sus empleados y proveedores están siendo seriamente afectados por la emergencia sanitaria y corre el riesgo de no reabrir por la falta de apoyo del gobierno .

Dichas medidas, sin embargo, no se exigen a los puestos ambulantes de comida, donde no hay higiene, inocuidad ni se cumple con la sana distancia, provocando que no haya piso parejo para el mercado , señaló.

En la Ciudad de México se tenían contabilizados 56 mil restaurantes, desde familiares hasta de grandes cadenas, de los cuales 7 por ciento, de acuerdo con nuestras estimaciones, cerró de manera definitiva .

Con ello se perdieron alrededor de 8 por ciento de los 200 mil empleos que generaban, aunque las cifras oficiales las dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que ya realiza un censo, enfrentando una situación crítica, pues no se contó con apoyos económicos o éstos fueron insuficientes.

Los créditos ofrecidos por el Fondo de Desarrollo Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la banca, con el aval de Nacional Financiera, de 25 mil hasta 5 millones de pesos, no resultaron una buena opción, cuando se tienen adeudos o no se es sujeto de crédito.