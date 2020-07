Centro Histórico: aprietan medidas contra aglomeraciones

Lunes 6 de julio de 2020. Mayor peatonalización de calles, instalación de filtros sanitarios en las de mayor afluencia y el cierre de las estaciones Zócalo, Allende y Merced del Metro son las medidas que implementará el Gobierno de la Ciudad de México a partir de hoy para tratar de evitar aglomeraciones y prevenir contagios de Covid-19 con la reanudación de la actividad comercial en el Centro Histórico al continuar el color naranja del semáforo epidemiológico.

En videoconferencia, la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, informó que también a partir de esta semana se impondrán sanciones a los comercios que no cumplan con el esquema de apertura según la numeración, ya sea par o non, así como las medidas sanitarias. Las sanciones incluyen la suspensión de actividades por 15 días y el cierre de cuadras donde 30 por ciento de los negocios no cumplan.

Subrayó que se ha alcanzado un principio de acuerdo con los empresarios, quienes se comprometieron a cumplir con las medidas, pero advirtió que si las condiciones de operación no son las óptimas para evitar contagios, no nos quedará otro remedio que cerrar (el Centro Histórico) tantas veces sean necesario .

Asimismo, la funcionaria hizo un llamado a los ciudadanos para que sólo una persona por familia vaya al Centro Histórico de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno, e insistió en que el uso de cubrebocas es obligatorio.

La propuesta de la administración local es que las personas cuyos apellidos inician con las letras A a la L puedan ir al centro lunes, miércoles y viernes, mientras de la M a la Z, martes, jueves y sábados, con lo que el domingo no habrá actividad comercial en el Centro Histórico.