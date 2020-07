Un respiro para restauranteros, aunque no todos siguieron protocolos

Ciudad de México. Con el fin de semana se incrementó la actividad en zonas restauranteras, donde si bien la mayoría de establecimientos cumplió con las medidas de seguridad sanitaria, hubo los que excedieron la ocupación –no mayor a cuatro personas por mesa–, lo que generó descontento entre quienes se han ceñido a las disposiciones gubernamentales.

Las mayores quejas se originaron en la Zona Rosa, donde parejas y grupos de amigos llegaron a divertirse sin temor al contagio; en algunos negocios no se guardó la sana distancia y se permitió el consumo de cerveza sin alimentos, lo que tampoco está permitido.

Es un respiro para el gremio y más en esta zona, que ha recibido golpe tras golpe: la remodelación de las calles, después el sismo y ahora con el coronavirus; no podemos darnos el lujo de que nos vuelvan a cerrar, pero muchos no lo entienden y no jalan parejo, se quejó Jaime Valencia, propietario de Jalapeños Pop, ubicado en Génova 23.

El empresario señaló que en su negocio se cumple con todo el protocolo y los meseros usan lo que se pide porque sus ingresos dependen de los clientes. No queremos que por unos paguemos todos, como sucedió en el Centro.

En el polígono de la Roma-Condesa fueron las familias las que se animaron a salir temprano a desayunar en los restaurantes, donde sin aglomeraciones hubo pequeñas filas para esperar turno. Las terrazas, donde se dispone de dos a tres mesas, fueron las más solicitadas.

Sobre la avenida Tamaulipas, en la marisquería La Perla del Oriente, las adecuaciones, que incluyen hasta las señalizaciones, por dónde entrar y salir, dan cuenta de la nueva normalidad. Aquí hemos puesto todo nuestro empeño en cumplir. Hasta la televisión la tenemos prendida, pero sin sonido, porque está prohibida la música; es mucho lo que está en juego, en nuestro caso la sobrevivencia de 60 empleos y ojalá todos hagan lo mismo, afirmó Valentín Alvarado, encargado del lugar.

En la zona de Polanquito los restauranteros que se han adherido al programa Ciudad al Aire Libre instalaron en los espacios de estacionamientos mesas y sillas para ampliar su capacidad.