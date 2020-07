Caen ocho en cateos de la GAM

Ciudad de México. Alrededor de 400 dosis de estupefacientes fueron aseguradas por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, quienes detuvieron a ocho hombres al cumplir con siete órdenes de cateo en colonias de Gustavo A. Madero.

Los agentes catearon la tarde y noche de ayer siete inmuebles ubicados en las colonias Santa Rosa, Martín Carrera, Nueva Atzacoalco, Jorge Negrete, Panamericana, San Pedro Zacatenco y San Juan de Aragón Segunda sección en los que se decomisaron 91 dosis de cocaína, 312 dosis mariguana y tres bolsas a granel con la misma sustancia.

En el operativo que respondió a denuncias ciudadanas sobre puntos de venta de narcóticos no se hallaron armas ni dinero.

En un comunicado conjunto la SSS y la FGJ detallaron que los elementos encontraron 11 dosis de mariguana en la colonia Santa Rosa donde fue detenido un hombre; en el segundo cateo, ubicado en un predio de la colonia Martín Carrera fueron aprehendidos cinco sujetos y se aseguraron tres bolsas de mariguana; una bolsa de plástico con 70 dosis selladas y otras 176 con nudo simple, todas con mariguana, así como una báscula gramera.

En la colonia Nueva Atzacoalco fueron detenidos dos hombres y se aseguraron 91 dosis de cocaína; en tanto que en la colonia Jorge Negrete no hubo personas detenidas pero se aseguraron 25 dosis de mariguana.

En el cateo que se realizó en un inmueble de la colonia Panamericana tampoco se registró la detención de personas, aunque se aseguraron 30 dosis mariguana.

En dos inmuebles ubicados en las colonias San Pedro Zacatenco y Segunda Sección de la colonia San Juan de Aragón, no se encontraron indicios constitutivos de delito ni personas, indicaron las autoridades.

Los ochos hombres detenidos, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Coordinación General de Delitos de Alto Impacto, que definirá su situación jurídica; en tanto, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo.