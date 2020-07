Cerrarán Centro Histórico fin de semana: desacatan normas de seguridad

Ciudad de México. Durante la conferencia de prensa de la Jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre la situación de la ciudad respecto a Covid-19, informaron que el Centro Histórico permanecerá cerrado este sábado y domingo debido a que algunos establecimientos incumplieron con las medidas sanitarias.

Mencionaron algunos de los negocios que desobedecieron las normas de seguridad, como La Ferreteria la libra, American Eagle y Zapaterías La Vega, quienes no respetaron el horario de cierre; en la tienda Nike no se respetó la sana distancia en fila y sobrepasaron aforo; y en Artículos deportivos Jr y de Cielito Querido Café, el personal no utilizó caretas, entre otros comercios.

El gobierno de la CDMX decidió complementar las medidas anunciadas con nuevas disposiciones que estarán contenidas en un decreto que se publicará el día de hoy con el propósito de proteger la salud de los trabajadores y compradores.

Anunciaron que también se llevará a cabo una revisión de inspección de los negocios y quienes no cumplan con las disposiciones serán suspendidos en su operación por 15 días.