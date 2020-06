Los sicarios pensaron que el ataque quedaría impune

Ciudad de México. Mandos policiacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México aseguraron que los sicarios enviados por el cártel Jalisco Nueva Generación fallaron al pensar que estaban en algún municipio del interior del país, en donde los ataques que realizan quedan impunes.

En entrevista, un alto mando de la SSC que coordinó a los efectivos que repelieron el ataque en contra de Omar García Harfuch, dijo que los sicarios actúan en grupo, como pirañas que al ver la capacidad de respuesta prefirieron dispersarse y huir .

Sin embargo, indicó que 19 sujetos, entre ellos dos mujeres, fueron detenidos además de que los efectivos de la SSC y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) siguen la pista a otros presuntos involucrados.