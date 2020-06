Diez días seguidos con baja en ingresos a hospitales en CDMX: Sheinbaum

Durante la conferencia matutina presidencial, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaun aseveró que el balance de la pandemia en los últimos días es favorable porque se llevan ya 10 días consecutivos con una reducción en los niveles de hospitalización tanto en las camas generales como en las de terapia intensiva. Además, otro indicador importante son las llamadas de consulta al 911 que también se han reducido.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que entre otros aspectos que deben rescatar es que en Mexico la epidemia de Covid 19 “no se ha ensañado tanto con los niños en México, que no son los que están en los hospitales., cómo no vamos a destacarlo en medio de la tristeza la desolación tomar en cuenta eso. Al mal tiemoo buena cara, hemos enfrentado de todo teremotos, inundcaciones la peste de la corrupción, el pais esta en pie, lamentamos mucho la perdida de vidas humanas”.

Ojalá, dijo, que nadie resultara afectado por esta epidemia, señaló el presidente, quien cuestionó de nueva cuenta el manejo en los medios de comunicación pidiendo que se deslinde: “que le pueda ir mal al gobierno, que fallemos nosotros, que no voten por mi en la revocación del mandato, que yo me vaya si asi lo decide el pueblo...pero que no le vaya mal a México, no apostemos que le vaya mal al pais, para que e vaya mal al gobierno.. nosotros que, ¿qué puede significar el cargo, aunque sea el cargo más importante?. Que se desliguen las cosas, se obnubilan”.