Se niega a dar nombres de sus contactos 40% de contagiados en la CDMX

Ciudad de México. De los 7 mil pacientes confirmados por la Secretaría de Salud como portadores de Covid-19 en la Ciudad de México, al menos 40 por ciento ha rechazado proporcionar datos de las personas con las que tuvo contacto antes de enfermar, ya que temen ser víctimas de discriminación, informó el director general de Operación Tecnológica de la Agencia Digital de Innovación Pública, Jorge Luis Pérez Hernández.

Al ser entrevistado, aseguró que este número es mayor en 10 por ciento a la media internacional que se niegan a enunciar a su red de relaciones, que es de 30 por ciento, por lo que se afinan detalles en la estructura de la entrevista que realizan los operadores de Locatel.

El rastreo de quienes convivieron con personas enfermas es parte del programa de detección, protección y resguardo, que empezó el 9 de junio con el fin de romper con las cadenas de contagio entre los capitalinos.

A pesar de que esa cantidad se ha negado a entregar informes, las autoridades capitalinas lograron, por medio de los casi 500 operadores de Locatel, tener una lista de mil 462 personas a quienes se da seguimiento vía telefónica cada tercer día sobre su estado de salud.

De ellas, 288 dijeron presentar algún síntoma de la enfermedad, como dificultad para respirar, tos seca y fiebre, por lo que se ofreció aplicarles una prueba totalmente gratuita en alguno de los 117 centros de salud.

A 11 días de la aplicación de este nuevo programa, no hay personas fallecidas, mientras Locatel hace la recomendación de que permanezcan en confinamiento hasta que concluya el seguimiento de quienes no presenten algún síntoma una vez que terminen los 14 días en los que se puede manifestar algún indicio de la enfermedad.

Explicó que como permanece el confinamiento en casa con el semáforo epidemiológico en rojo, los resultados de las entrevistas realizadas señalan que los contagios se concentran en familias completas, cuyos integrantes –de cinco a siete personas– se contagian de forma escalonada.

Pérez Hernández comentó que como la capital no cambia todavía a color naranja no tenemos todas las cadenas en donde alguien del trabajo se lleva el virus y contagia a más personas; casi todos, puedo asegurar que entre 90 o 95 por ciento de los casos, son entre las mismas familias de las personas que ya están contagiadas .

En Locatel los operadores se preparan para el cambio de color epidemiológico con la finalidad de facilitar el rastreo de contactos, luego de que un paciente que padece coronavirus puede ubicarse en diferentes lugares en la ciudad por su actividad laboral y necesidades de movilidad en el transporte público, además de que se insistirá en que la información proporcionada por los casos confirmados es totalmente confidencial.

Los datos de los positivos por Covid-19 son anónimos, pero mucha gente no nos quiere dar sus contactos , por lo que dijo que al final de la entrevista que se realiza al paciente se incluye la pregunta por qué lo hacen.