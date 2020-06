Sí es posible tener a la mejor policía del país, asegura la jefa Atenea

Entrevistada en la sede de la SSC local antes de encabezar el despliegue del operativo de 25 mujeres Atenea en los accesos de las estaciones Insurgentes e Indios Verdes del Metro para entregar cubrebocas a los usuarios, mencionó que la contención policiaca no se contrapone al respeto de los derechos humanos.

Con más de una década en la SSC, la directora de la Policía Metropolitana Femenil mencionó que sí es posible formar en la capital a la mejor policía del país como uno de los objetivos de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al expresar que simplemente quienes se han negado a las nuevas formas de actuación policial ya no están en la institución .

Ciudad de México. En algunos elementos “es difícil cambiar el chip” para erradicar el abuso policiaco, porque ahora la corporación requiere el fortalecimiento de un policía inteligente, que ya no golpee, sino de un policía que sabe contener, que sabe dialogar, resolver problemas y tomar decisiones , sostuvo Itzania Otero, jefa del agrupamiento Atenea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Otero, quien ha estado al frente de los operativos por las marchas feministas de agosto de 2019 y el 8 de marzo pasado, admitió que en la corporación, hombres y mujeres policías tuvieron que ir contra todo lo que se había trabajado muchos años atrás. Sí era un tema complicado, pero se está trabajando y a marchas forzadas con diversos programas, tanto internos como externos, con la ciudadanía .

Dijo desconocer si alcanzará el sexenio para tener en la capital a la mejor corporación policiaca del país, con más de 86 mil elementos, pero aseguró que en un año y cachito ya hay avances. Va a ser muy bueno, no sé todavía , no dimensiono, no sé si sea suficiente, pero va a ser muy bueno .

La jefa Atenea comentó que hasta este jueves los usuarios del transporte público podrán encontrar a mujeres del agrupamiento ataviadas con uniforme negro, guantes, caretas y cubrebocas en accesos del Metro y Metrobús en las calzadas de Tlalpan, Ignacio Zaragoza, Ermita Iztapalapa, Observatorio e Insurgentes, así como en el Zócalo. Ayer por la tarde se unieron a las labores derivadas de la emergencia sanitaria elementos del grupo de élite Zorros.