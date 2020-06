Mario Molina recomienda el uso de cubrebocas

Ciudad de México. El premio Nobel de Química, Mario Molina, se pronunció por el uso del cubrebocas como medida de prevención de contagios de Covid-19, al señalar que en países como Estados Unidos e Italia se disminuyó el número de contagios y fallecimientos, luego de que se hiciera obligatorio su utilización.

En videoconferencia conjunta con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que, con base en un estudio que realizó junto con otros investigadores, que los aerosoles que se emiten al hablar son muy importantes para la transmisión del coronavirus, toda vez que las partículas PM2.5 que contienen “son lo suficientemente grandes para acarrear el virus”.

Subrayó que el cubrebocas es una barrera efectiva contra dichos aerosoles, de allí que su uso no sólo permite que una persona con Covid-19 no contagie a otra, como han señalado algunos especialistas, sino que evita que alguien sano se pueda contagiar.

Resaltó también que en el artículo “Identificando la transmisión aérea como la ruta dominante para la propagación del Covid-19”, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences de Estados Unidos, se documenta que el uso de dicho insumo en China, que desde el principio de la pandemia fue obligatorio, permitió controlar el número de contagios en el país asiático, mientras que en el vecino país del norte, decretan su utilización obligatorio permitió reducir en más de 66 mil el número de muertes.

“Es importantísimo el uso del cubrebocas no sólo si están enfermos, sino también cuando están sanos para que no se contagien”, expresó el científico mexicano, quien agregó que los cubrebocas sencillos de doble tela, son efectivos para la protección de las personas, especialmente en sistemas de transporte público como el Metro y el Metrobús, donde es más difícil observar la sana distancia.

Mario Molía, señaló que es recomendable que el presidente Andrés Manuel López Obrador, utilice cubrebocas, especialmente cuando realiza giras de trabajos, pues además de protegerse, envía un mensaje a la ciudadanía sobre la importancia del uso de ese insumo.