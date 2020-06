Por reinicio de actividad, capitalinos tienen opiniones encontradas

Domingo 14 de junio de 2020. El inicio gradual de actividades económicas no esenciales anunciado por el gobierno capitalino a partir de mañana generó polémica y opiniones encontradas entre la gente, pues para algunos aún no es pertinente por el elevado número de contagios de Covid-19 y es calificado como un error, otros dijeron que ya era tiempo y más que necesario , pues de lo contrario quebrarían más negocios y muchos quedarían desempleados.

Si nos descuidamos yo creo que se vendrían abajo todos estos meses de esfuerzo que hicimos muchos por permanecer en casa , consideró la señora Susana Bedolla, al salir de hacer su mandado en el mercado Medellín, colonia Roma.

Aseguró que durante dos meses sólo ha salido a lo indispensable: Mis hijos me decían que no lo hiciera, pero tampoco me llevaban lo que necesitaba; ahora me va a dar miedo porque va a haber mucha más gente .

Olivia, quien a diario lleva a pasear a su perro a la plaza Río de Janeiro, dijo que las autoridades hubieran esperado hasta bajar los contagios, porque todos los días nos dicen las medidas preventivas, pero lo que veo es que la gente sale sin ningún cuidado .

Para otros el reinicio era más que necesario porque tienen que subsistir. La situación ya está muy difícil, por donde quiera , opinó Alberto Torres, quien cuenta con un negocio donde repara electrodomésticos en la colonia Roma y ha logrado sobrevivir al ofrecer sus servicios a domicilio.

Como él, otros capitalinos aprobaron la decisión gubernamental, siempre y cuando los ciudadanos y las empresas respeten las medidas para prevenir contagios.