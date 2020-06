Sentimos impotencia al no actuar contra vándalos: policías

Ciudad de México. El respeto a la policía en la Ciudad de México se perdió porque el uniformado está impedido para responder a cualquier agresión física o verbal, coincidieron elementos de las policías Auxiliar, de Tránsito y del agrupamiento femenil Atenea, quienes a menos de 24 horas de la marcha que realizaron personas encapuchadas, que causaron destrozos y cometieron saqueos y agresiones, expresaron sentir impotencia y decepción en el desempeño de sus funciones.

En un recorrido por el Centro Histórico, los uniformados, quienes pidieron el anonimato para evitar represalias de sus mandos, mencionaron que la mañana de ayer algunos transeúntes, en diferentes momentos, les reprocharon: Que no servimos para nada , que somos flojos , que si el arma (que traemos) es de juguete , que por qué no la usamos ...

Un elemento de la Policía Auxiliar expresó estar decepcionado de las indicaciones superiores al manifestar que “es un estrés todos los días, hasta los extranjeros nos reclaman. Uno, creo que era de España, me reprochó: ‘eso en mi país no pasa’. Otro me dijo que sus hijos vivían en Argentina, que quería traerlos de paseo, pero que al ver lo de ayer ya no pensaba hacerlo.

Personas de la tercera edad y jóvenes, todos nos agreden y no podemos decir nada, porque nosotros no tenemos derechos. El discapacitado también agrede , expuso, al recordar que un hombre en silla de ruedas no atendió la indicación de que el acceso peatonal a la calle Madero está cerrado si no se va a realizar la compra de algún producto esencial.