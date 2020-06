Carecen de agua en San Bartolo Ameyalco desde hace 70 días

Ciudad de México. Vecinos del pueblo de San Bartolo Ameyalco, en Álvaro Obregón, denunciaron que desde hace 70 días carecen de suministro de agua, lo cual ha afectado alrededor de 300 familias.



Los problemas, detallaron, se concentran en las calles de Vicente Guerrero, La Era, Madero, Mimosa, Apanco, Guillermo Prieto y Teanguiscopa, cuando “somos de las colonias con mayor contagio por Covid-19 y es uno de los medios para evitarlo”.



La manipulación de las válvulas “ha sido uno forma para distribuir el poco recurso que llega por las noches, pues el tandeo de pipas es insuficiente”, señalaron.



Con cartulinas colocadas en sus domicilios exigen a las autoridades de la demarcación y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México actuar para que se regularice el abasto.



De no hacerlo, advirtieron, “bloquearemos vialidades, porque desde hace tiempo hemos enviados cartas a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y al director de Sacmex, Rafael Carmona, y no han actuado”.



La revisión del tanque Zacamulpa es una prioridad para conocer cuánta agua está entrando y se distribuya de manera equitativamente para las zonas de calcada Desierto de los Leones y Camino Viejo a Mixcoac.



Además de que se enreje el tanque y también las válvulas de distribución que se encuentran dentro del mismo para mayor seguridad; así como su limpieza y desazolve.



La situación que “estamos viviendo es muy crítica, pero las autoridades no han intervenido, pese a las constantes solicitudes realizadas”, explicó Gabriel Zumaya, coordinador vecinal.



Los vecinos decidieron colocar cartulinas para denunciar la falta de suministro de agua e intervengan las autoridades, pero “sí no hay respuesta, se bloquearán avenidas, porque no nos están dejando otra solución”.



Reconoció que, ha habido tandeo, a través de pipas, pero no es suficiente, porque “somos muchas familias afectadas, por lo que exigimos que Sacmex actúe a la brevedad y resuelva esta problemática que tiene ya más de dos meses, en plena pandemia por Covid-19”.