Feministas convocan a protesta por agresión policiaca contra Melanie

Ciudad de México. Con el lema “la policía no me cuida” y “a quemar todo por Melanie y por las que ya no están”, diversos colectivos y organizaciones feministas convocaron a dos movilizaciones para exigir justicia para la adolescente, quien cayó al piso y fue golpeada por varios policías capitalinos, durante la manifestación que se realizó en la casa Jalisco, en Polanco.

En redes sociales, los colectivos llamaron a dos movilizaciones que en esta ocasión serán mixtas, es decir que no solo participarán mujeres, porque se trata de protestar en contra de “la represión y violencia policiaca”.

La primer marcha esta convocada a las 14 horas de este domingo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Ciudad de México, ubicada en la calle Liverpool 136, colonia Juárez, en Cuauhtémoc.

La segunda para este lunes a las 14 horas en el Ángel de la Independencia; sin embargo en ninguna de las dos movilizaciones se precisa el destino de la marcha, con lo que existe la posibilidad de que conforme avance la protesta se conformen diferentes contingentes con rumbos distintos, entre los que no se descarta la zona de Polanco donde Melanie fue golpeada.

Los colectivos de feministas de Economía del Instituto Politécnico Nacional y de la Preparatoria 8 han replicado en redes sociales la convocatoria del colectivo feminista Colsa, que en la propaganda incluye las siglas ACAB que es el acrónimo de la frase inglesa All cops are bastards, cuya traducción es "todos los policías son bastardos".

Por su parte, Rosa Salazar, vocera del movimiento Terremoto Feminista, dijo que el abuso policial "dejó en evidencia la falta de interés de las autoridades capitalinas por las juventudes y por las mujeres”, además cuestionó que desde agosto del año pasado “se presumió” que los uniformados recibirían capacitación en derechos humanos y de protección a las mujeres.

“Alguien debe explicar qué falló o qué pasó con esa capacitación, cuáles fueron los resultados, si esos policías fueron capacitados o son capacitados para violar los derechos humanos y de las mujeres, deben hacer una página de transparencia en ese tema”, dijo.

Lamentó que haya quedado en slogan “la ciudad de los derechos”, al considerar que con los golpes que propinaron los policías a Melanie “se violentaron todas las garantías y los derechos” a la libre manifestación, además reprochó que no haya un posicionamiento que defienda a la juventud de la capital.

Salazar mencionó que el abuso policial ocurre a diario, pero que pocas veces se hace visible, con lo que las autoridades “están obligadas a pronunciarse para garantizar la no repetición y la reparación del daño” a la adolescente.