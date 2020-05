Sube la asistencia a comedores públicos; van familias completas

Ella cuenta que sólo así ha logrado sobrevivir a la cuarentena. Me avisaron que aquí daban muy barato y me animé a venir. La verdad me ahorro el gas y hasta la salida al mercado, porque los que ya pasamos de los 60 años no podemos andar exponiéndonos .

Como ella está el señor Francisco Hernández, quien se dedica a vender galletas de avena y amaranto directamente a las cafeterías. Una familia de Xochimilco las hace especialmente para mí, pero ayer que fui a cuatro negocios que son mis clientes me encontré uno cerrado, en otro aún tienen producto y los otros dos me dijeron que ahorita no estaban comprando nada .

Los ingresos que obtiene apenas le alcanzan para comer. Vengo dos hasta tres veces a la semana y otro días me espero a que pasen unos jóvenes en la avenida Álvaro Obregón, donde me pongo a vender, que regalan tortas a la gente de la calle, la otra vez hasta una hamburguesa me tocó .

Con empleo, pero sin ingresos, también acude al lugar Tomasa López, quien trabaja como empleada doméstica, pero su patrón le avisó que ni éste ni el próximo mes tendrá para pagarle.

En la Ciudad de México están abiertos 345 comedores comunitarios y 39 públicos.