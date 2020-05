En el Centro, para muchos ya pasó la emergencia, aunque falten 22 días

Dijo que, junto con sus clientes, sí tenemos bastante miedo, pero no hay de otra, y eso que he salvado a muchos .

Mencionó que ya no pudo quedarse en su casa para seguir con la cuarentena porque vivo al día , y en tono irónico afirmó que a su domicilio no llegó ninguna despensa de frijol con gorgojo , tampoco recibió apoyos del gobierno federal o local por ser un trabajador no asalariado. Salí a trabajar porque entre más te cuidas, más te ataca la enfermedad; sí, me da miedo salir, pero más miedo me da que me lleven al juez cívico porque para que lo dejen salir tiene que pagar al menos 280 pesos de multa.

Sobre Anillo de Circunvalación las personas hacen largas filas para poder caminar por Corregidora y realizar compras en alguna de las ferreterías que abundan en esta calle, como Hilario, quien adquirió varios paquetes de cinta de aislar para surtir su negocio, ubicado en Ecatepec. Sí, me da miedo, pero tenemos que comer; tomo las precauciones que se puedan, nada más con el cubrebocas .

Sobre Artículo 123 la mayoría de los establecimientos comerciales mantiene las cortinas levantadas a la mitad o sólo con la puerta medio abierta con el fin de atender a la clientela y con eso torear a los inspectores del Instituto de Verificación Administrativa para evitar que se coloquen sellos de clausura.

El tránsito vehicular por momentos se intensificó en Circunvalación, Eje Central, avenida Balderas y Cuauhtémoc, mientras algunos autos se quedaban estacionados, más en Artículo 123, donde ayer reaparecieron más limpiaparabrisas.