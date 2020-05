SSC detiene en Venustiano Carranza a hombre con cuatro mdp

Ciudad de México. Un sujeto fue detenido por policías capitalinos con cuatro millones de pesos que llevaba en una maleta colocada en un vehículo blanco, con blindaje en la carrocería, con placas del estado de Morelos, que al ser revisadas en la base de datos se halló que en realidad correspondían a Michoacán.

Los policías detuvieron al hombre en la calle Oriente 150 y Norte 25, en la colonia Moctezuma, segunda sección, en Venustiano Carranza, quien no pudo acreditar la procedencia del dinero.

Dos sujetos se encontraban en el vehículo, pero uno de ellos se marchó de inmediato antes de que la policía realizara la revisión.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana dijo que “al solicitar las referencias del vehículo en las diferentes bases de datos del padrón vehicular, no se encontraron registradas las placas en el estado de Morelos como estaban impresas sino de Michoacán”.

Además de que ninguna de las características correspondía al automóvil ya que no era dos puertas, el motor no correspondía; tampoco era modelo 1977, así como el NIV, que se obtiene de la placa, no reflejaba ser de una nomenclatura de vehículo reciente.

El sujeto fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Antisecuetros, en la colonia Jardín, en Azcapotzalco.